Suspeito de matar haitiana dentro de motel em Gravataí é preso 

De acordo com o delegado Gustavo Bermudes Menegazzo da Rocha, ao ser interrogado, o suspeito, de 24 anos, confirmou ter matado a mulher. O homem foi localizado no loteamento Breno Garcia, em Gravataí. A polícia informou que ele tem antecedentes criminais por roubo e furto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

As imagens registradas pelas câmaras de segurança do motel mostram o suspeito no dia do crime chegando com uma mulher, que foi ouvida pela polícia, mas não é considerada suspeita. Ele é visto com esta mulher em frente à recepção. Na descrição do delegado, foi o momento da entrada. Em outro vídeo, o homem é visto com um casaco, cujo capuz cobre a cabeça, mexendo no caixa, que foi arrombado. A polícia também tem imagens dele sem o capuz no local.