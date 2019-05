Suspeito de matar idosa em Tiradentes do Sul é preso

Na tarde deste domingo (19), foi preso temporariamente o suspeito de ter matado uma idosa de 89 anos em Tiradentes do Sul, interior do município de Crissiumal, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Gomercinda Azambuja foi encontrada sem vida, dentro de casa, no último sábado (11).

Policiais encontraram o homem, de 33 anos, após denúncias feitas por moradores da região. Ele já estava sendo procurado pelas autoridades desde a semana passada. Segundo a polícia, quando a vítima foi encontrada, ela estava seminua e com machucados pelo corpo. As autoridades trabalham com a possibilidade de ter ocorrido violência sexual seguida de homicídio.

O homem tem antecedentes por envolvimento com drogas e outros casos de estupro. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

