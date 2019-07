Suspeito de matar irmã a tiros é preso em Canguçu

Suspeito de matar a irmã a tiros em Canguçu, no sul do estado, se entregou para a Polícia Civil neste domingo (14). O homem, de 31 anos, já tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. De acordo com a polícia, a cadeirante Jordana Muller da Costa, que vivia em Santa Catarina, foi assassinada com dois tiros na nuca dentro do apartamento onde estava morando com o irmão desde que a mãe deles faleceu, há cerca de seis meses, no centro da cidade. Testemunhas relataram à polícia que eles vinham se desentendendo por conta da divisão da herança da família.

Uma arma registrada no nome dele foi encontrada no apartamento e encaminhada para perícia. Ao ser interrogado, o homem ficou calado. Depois, foi conduzido ao Presídio Estadual de Canguçu.

