Suspeito de matar jogador é preso

Um empresário suspeito de matar a facadas o jogador de futebol Daniel Freitas foi preso em São José dos Pinhais (PR) com a filha e a esposa. Conforme o advogado da família, o crime ocorreu quando o atleta tentava estuprar a mulher do suspeito. Uma outra hipótese indica motivação passional. O corpo de Daniel, do São Bento (SP), foi encontrado no sábado em um matagal, com o pênis decepado.

