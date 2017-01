Suspeito de matar menina de 11 anos no Rio tenta fugir da delegacia e acaba baleado

Suspeito de ser responsável pelo sequestro e morte da menina Thifany Nascimento de Almeida,de 11 anos, Sandro Luiz Alves Portilho, de 42 anos,tentou fugir da delegacia na noite de terça-feira (17), e acabou baleado. Ao saber que o corpo da criança havia sido encontrado em um lixão da Favela de Acari, na Zona Norte do Rio, ele tentou pegar a arma de uma policial e saiu correndo da delegacia, depois de depredar

parte do local.

Durante a perseguição em que Sandro chegou a estilhaçar uma vidraça da Cidade da Polícia ao atravessá-la, uma policial disparou dez tiros. O suspeito foi atingido três vezes: na perna, nas costas e na virilha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem, que foi socorrido por bombeiros e levado para um hospital da região. Antes, caído no chão, ele repetia: “Me mata, me mata”. (AG)

