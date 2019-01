O animador de festas e pedreiro Jesus Ajala da Silva confessou o assassinato da merendeira Silvana Tertuliana Pereira, ao ser confrontado pelas provas apresentadas pela Polícia Civil. Em depoimento, ele disse que “ficou um tempo sem saber o que fazer com o corpo” e, por isso, a deixou no banheiro dele, por 35 horas, com uma faca cravada no peito.