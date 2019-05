O homem suspeito de matar a mulher a tiros na cidade de Ronda Alta no ultimo sábado (18) se apresentou hoje à polícia. Ele foi preso preventivamente.

Clarisse da Silva, de 39 anos, tinha um relacionamento extraconjugal com o homem segundo informado pela investigação. O corpo foi encontrado dentro de uma caminhonete abandonada no interior do município.

A motivação do crime teria sido a recusa ao fim do relacionamento por parte do suspeito. Ele foi encaminhado ao Presídio de Sarandi.