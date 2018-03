O namorado da jovem Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos, morta com um fio de carregador de celular, se apresentou à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa nesta sexta-feira (9). Rubens Almeida Dias Júnior é o principal suspeito do crime. O caso ocorreu em Vila Velha (ES) na madrugada do último domingo (4).

