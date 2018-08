Suspeito de ocultar patrimônio, o senador Romário declara bens com alta de mais de quatro vezes em 4 anos

Candidato ao governo do Rio pelo Podemos, o senador Romário declarou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 5,58 milhões. O valor é mais de quatro vezes maior que o R$ 1,31 milhão que ele informou na campanha de 2014, uma variação de 325%. O item mais valioso é um apartamento no valor de R$ 244,9 mil. Romário afirma ter quatro participações societárias em empresas, cujas cotas somam 346,9 mil.

A maior parte da diferença entre a declaração de 2014 e a deste ano é justificada por empréstimos feitos pelo senador. Sob a rubrica “crédito decorrente de empréstimo”, Romário afirma ser credor de R$ 4,81 milhões, sem indicar quem foram os beneficiários dos empréstimos. Em junho, documentos mostraram que Romário e sua empresa “Romário Sports Marketing” fizeram empréstimos a Zoraidi de Souza Faria, irmã do ex-jogador, entre 2015 e 2016, num valor total de R$ 10 milhões.

Dívidas já reconhecidas pela Justiça

Em fevereiro, o jornal O Globo noticiou que Romário vem ocultando parte de seu patrimônio para evitar o pagamento de dívidas já reconhecidas pela Justiça. Dois apartamentos na Barra, comprados por Romário em 2005 e 2008, mas que permaneciam no nome de uma construtora, foram leiloados pela Justiça para custear dívidas do senador. Uma casa no mesmo bairro, de R$ 6,4 milhões, está em nome de sua irmã Zoraidi, assim como um dos carros usados pelo senador, um Porsche avaliado em cerca de R$ 350 mil.

Num despacho em um dos processos movidos por credores, a juíza Érica de Paula Rodrigues da Cunha, da 4ª Vara Cível da Barra, afirmou que “não é preciso maior dilação para se concluir pela ocultação de patrimônio para fraudar credores”.

Conta corrente em uma agência do Banco do Brasil no Congresso

Também está em nome de Zoraidi uma conta corrente em uma agência do Banco do Brasil no Congresso Nacional, que é movimentada pelo jogador mediante uma procuração dada por sua irmã. Em maio, o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão do Ministério da Fazenda, produziu relatório sobre a conta em que via indícios de lavagem de dinheiro. Para o Coaf, a conta mostrava a intenção de Romário de “ocultar” sua movimentação financeira, e o fluxo financeiro da conta é “incompatível com a capacidade financeira” da irmã de Romário.

Romário nega ter cometido qualquer irregularidade. Ele afirmou que os apartamentos leiloados não pertenciam a ele, mas sim à empresa “Romário Sports Marketing”, e que as pessoas física e jurídica não deveriam ser confundidas. E afirmou também que o carro e a casa registradas em nome de sua irmã não são seu patrimônio. Em junho, após a revelação do relatório do Coaf, o senador afirmou ser “decente e honesto”.

