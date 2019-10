Suspeito de roubar veículo e levar criança de um ano e quatro meses é preso em Tramandaí

Na madrugada desta sexta-feira (25), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, prendeu temporariamente um homem de 30 anos. Ele é suspeito de ter praticado um roubo a veículo, quando uma criança de um ano e quatro meses também foi levada no momento do roubo. O crime ocorreu no último domingo (20), no centro de São Leopoldo, quando uma mulher teve o veículo roubado junto com a sua filha, que estava no banco de trás, na cadeirinha.

Segundo o delegado Marcelo Kaner Teixeira Nunes, a prisão ocorreu após a divulgação das imagens do suspeito, quando informações chegaram à Polícia Civil de que o suspeito estaria em uma clínica de reabilitação em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, o que foi confirmado através de diligências naquele local.

Em seu depoimento, o preso confessou a prática criminosa, tendo suas declarações sido levadas ao conhecimento da 1ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, que representou pela decretação de sua prisão, tendo esta sido deferida pelo Poder Judiciário.