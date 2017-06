A Polícia Civil, por meio da força-tarefa de combate aos roubos em coletivos, prendeu ontem no bairro Aberta dos Morros, na Zona Sul da Capital, um homem de 26 anos, suspeito de assalto a um lotação. O crime foi cometido há 20 dias na avenida Eduardo Prado. Durante a investigação, o celular de uma das vítimas foi recuperado com uma jovem de 18 anos, estagiária do Foro Central.

