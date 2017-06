Suspeito de roubo Ã  lotaÃ§Ã£o Ã© preso em Porto Alegre

A Polícia Civil, através da Força Tarefa de Combate a Roubos em Coletivos, prendeu na manhã desta quarta-feira (21), um homem de 26 anos, no bairro Aberta dos Morros.

Segundo o delegado Alencar Carraro, o indivíduo é suspeito de roubo à lotação, ocorrido no dia 01 de junho, na Rua Eduardo Prado. “Durante as investigações uma estagiária do Foro Central, de 18 anos de idade, foi detida em flagrante no local de trabalho com um telefone roubado de uma das vítimas, já restituído”, relatou o delegado.

Comentários