Notas Brasil Suspeito de simular assalto e matar a ex é preso

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Foi preso nesta quarta-feira (11), em Guarulhos, em São Paulo, o homem suspeito de matar a ex-namorada, Renata Ranyelle Almeida, de 23 anos, em São Miguel, na região Oeste do Rio Grande do Norte. Ela foi baleada no rosto no dia 23 de novembro, dentro da loja em que trabalhava, e morreu no dia 29, no hospital. Ele foi à loja de capacete tentando simular um assalto e a matou.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário