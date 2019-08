Suspeito de terrorismo e procurado pelo FBI, egípcio se apresenta a PF em Guarulhos

O egípcio Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim estava foragido no Brasil suspeito de envolvimento em terrorismo. Na lista de procurados do Departamento de Justiça do Governo norte-americano (FBI), ele se apresentou, nesta quinta-feira (15), à Polícia Federal (PF) em Guarulhos, na unidade do Aeroporto Internacional de Cumbica.

Segundo a PF, o egípcio permanecia na unidade da Polícia Federal em Guarulhos até as 16h30. A defesa de Ibrahim nega as acusações. O advogado Ronaldo Vaz de Oliveira deverá falar com a imprensa após o depoimento do egípcio.

De acordo com o Ministério da Justiça brasileiro, Mohamed ingressou no país em 2018, obteve a autorização de residência e está em condição migratória regular. “O governo brasileiro está aberto a cooperar com as autoridades norte-americanas no que for solicitado, nos termos de nossa legislação, e está acompanhando o caso”, disse a pasta em nota conjunta com o Ministério das Relações Exteriores.

