Suspeito de torturar e cortar genitália de homem é preso e polícia investiga caso

O suspeito de cortar a genitália de um homem de 40 anos, em Machadinho, na Região Norte do Rio Grande do Sul, foi preso nesta segunda-feira (09) e prestou depoimento. Encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, ele disse que praticou a ação para que a vítima entendesse que ‘não deveria mexer com a mulher dele’.

A vítima está internada no hospital, em estado de saúde estável. Segundo informações da Brigada Militar, o suspeito cortou parte da genitália da vítima e jogou as partes íntimas para os cães de uma casa. A polícia investiga se o filho do agressor, que tem aproximadamente nove anos, presenciou o crime.

