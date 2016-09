Suspeitos da morte de representante comercial na Zona Norte da capital são indiciados por latrocínio e associação criminosa

A PC (Polícia Civil) concluiu o inquérito sobre o assassinato da representante comercial Cristine Fagundes, de 44 anos. Tiago Oliveira da Silva, 30 anos, Rafael Santa Helena, 26, e Fabrício Farias, 20 anos, foram indiciados por latrocínio (roubo com morte) e associação criminosa.

Cristine foi morta no dia 25 de agosto, na Zona Norte de Porto Alegre. Ela foi vítima de um latrocínio enquanto esperava no seu carro, entre as ruas Ary Machado e Eduardo Chartier, o filho de 11 anos sair do Colégio Dom Bosco. A filha mais velha, de 17, estava com a mãe, mas conseguiu sair do automóvel sem ser ferida pelos criminosos.

