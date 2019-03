Suspeitos de matar Marielle são transferidos para presídio federal

Acusados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o policial militar Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz foram transferidos para um presídio federal. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a mudança aconteceu na quinta-feira (28), mas só foi divulgada na sexta-feira (29) por motivos de segurança.

Os ex-policiais militares estavam presos no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, e foram encaminhados para a penitenciária de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eles foram detidos pela morte de Marielle e Anderson no último dia 12 de março.

Lessa e Queiroz estavam em Gericinó desde o dia 15 deste mês, quando a Justiça do Rio de Janeiro os tornou réus pelos assassinatos, respondendo à ação penal por duplo homicídio triplamente qualificado. Até então, eles estavam presos preventivamente na Delegacia de Homicídios (DH).

