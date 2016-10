Suspeitos pela morte do adolescente gaúcho que foi espancado nos Estados Unidos já foram identificados pela polícia

A polícia americana já identificou todos os jovens envolvidos na morte do estudante gaúcho Roger Thomé Trindade, 15 anos. Ele foi agredido na noite do dia 15 de outubro, na região de Winter Park, em Orlando, na Flórida (EUA). No entanto, até o momento, os nomes desses suspeitos não foram divulgados e nenhuma prisão foi feita.

A morte do adolescente causou revolta na população local, que critica a atuação da polícia no caso. Por isso, Pam Marcum, porta-voz do Departamento de Polícia de Winter Park, explicou a demora nas investigações. “Devemos à família de Roger Trindade apresentar um caso forte para os promotores”, disse.

Após o crime, a segurança foi reforçada perto da escola onde o jovem estudava, bem como próximo ao local de sua morte, onde amigos fizeram um memorial.

