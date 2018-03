A Justiça Federal suspendeu por liminar parcial a exibilidade de R$ 487 milhões de dívidas de tributos do Corinthians com a Receita Federal. A decisão é do juiz federal Leonardo Safi de Melo, da 21ª Vara Federal Cível de São Paulo. A liminar determina ainda que abra novo prazo para o time apresentar recurso ao Carf, no prazo de 15 dias, do valor que está sendo cobrado.