Atendendo a um pedido de sindicatos do setor, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro mandou suspender do leilão de quatro distribuidoras que a Eletrobras pretende fazer no dia 30. A estatal quer licitar a Boa Vista (Roraima), Amazonas Energia, Companhia de Eletricidade do Acre e Centrais Elétricas de Rondônia.

