A prefeitura de São Paulo divulgou nesta sexta-feira (16), a suspensão do rodízio municipal de veículos na Marginal do Pinheiros, no sentido da Rodovia Castelo Branco. A medida é válida por tempo indeterminado e exclusivamente no trecho entre a Avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul, e a Ponte dos Remédios, na Zona Oeste.