O juiz federal da 20ª Vara de Brasília Renato Boreli suspendeu nesta quarta-feira a ‘realização do processo de promoção por merecimento’ no Ministério das Relações Exteriores por entender que o caráter sigiloso dos procedimentos fere ‘o princípio da publicidade’ nos atos da administração Pública. O magistrado acolheu pedido do MPF (Ministério Público Federal).

Deixe seu comentário: