Sustentabilidade pedagógica

Em tempos de avanço da poluição no Rio de Janeiro, em especial na Baía de Guanabara, as secretarias de Educação e Meio Ambiente do Estado vão intensificar a conscientização dos estudantes sobre o uso sustentável de recursos naturais e disseminar ações ambientais em todo o território fluminense. Nessa semana, os órgãos assinam uma parceria inédita que dará início ao “Programa Estadual de Educação Ambiental”. Entre as inovações pedagógicas estão as atividades transversais com a inclusão do tema “meio ambiente” em diversas disciplinas, como Biologia, Física, Química e Português.

Teoria & prática

À Coluna, o secretário de Educação, Wagner Victer, adianta que “os princípios, as diretrizes e os objetivos que constam no programa orientarão as atividades pedagógicas, práticas e teóricas”.

Educadores

O programa das secretarias do Rio de Janeiro também prevê a formação de educadores ambientais e maior participação popular na gestão ambiental pública.

Repaginado

Jair Bolsonaro lançou o primeiro vídeo oficial de campanha distribuído pelo WhatsApp. Curioso: sem uma palavra dele e com poucas imagens do próprio. Jair aparece no formato paz e amor – e até com cabelo escovado e mais claro.

Forças progressistas

Distante do PT e do ex-presidente Lula e cada vez mais próximo do presidenciável Ciro Gomes (PDT), o PCdoB vai pregar “a unidade das forças progressistas” durante o lançamento oficial da candidatura ao Planalto da deputada Manuela D ́Ávila (RS), amanhã na Câmara dos Deputados.

Plano B

Aliado histórico do PT, apesar do restrito espaço nos governos Lula e Dilma, o PCdoB, segundo dirigentes, espera unir todos os partidos da chamada “esquerda” em torno da candidatura de Manuela e, por ora, assim como o PT, não discute plano B – como uma eventual vice na chapa de Ciro ou de outro candidato.

Reforma

Deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) define como “desanimador” e “absurdo” o resultado da reforma trabalhista: “Demissões em massa, ofertas de vagas de trabalho em condições cada vez mais precárias e trabalhadores sendo condenados ao pagamento de honorários”.

Intermitente

O parlamentar defende a revogação do trabalho intermitente, regulamentado pela reforma. Apresentou projeto (PL 9467/18) no qual aponta que a modalidade de contratação afronta “o princípio da dignidade humana por não garantir o salário mínimo mensal para o empregado”.

Inspeção

Sob relatoria do ministro Weder de Oliveira, o TCU (Tribunal de Contas da União) irá iniciar nos próximos dias auditoria no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para avaliar a fiscalização e a inspeção agropecuária realizadas pela pasta.

Carne fraca

O tribunal identificou “fragilidades” nas atividades de fiscalização “evidenciadas em operações realizadas recentemente pela Polícia Federal, como a Carne Fraca”. O Levantamento de Governança e Gestão Pública, realizado pelo TCU, também apontou que os índices do Mapa “não alcançam a média dos demais ministérios”.

Angra

Angra dos Reis, antes paraíso da classe A fluminense e paulistana, tem tido dias cada vez mais tensos com tiroteios em seus morros e invasão de facções do Rio e SP. Esporadicamente os morros Frade e Lambicada, da Caixa D’água e Santo Antônio amanhecem sob estampidos de tiros. De fuzis.

Combate à corrupção

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) passou a integrar o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Composto por entidades da sociedade civil, o MCCE idealizou a criação da Lei Ficha Limpa.

Waldir Pires

Escrita pelo baiano e militante Emiliano José, a biografia Waldir Pires (Volume 1) será lançada hoje na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo. Pires, que faleceu em junho, trabalhou com João Goulart, foi ministro de Sarney, Lula e Dilma, e era vereador pelo PT da Bahia.

Correção

Foi publicada ontem nota com o título com erro de ortografia. O certo é “Coalizão”. Pedimos desculpas ao leitor. Erro da pressa, mas erro.

