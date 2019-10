SZ Working e Z Café Takeaway Andradas adotam a Sala de Imprensa da 65ª Feira do Livro

Neste ano os jornalistas que participarem da cobertura da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre contam com um apoio especial. As empresas SZ Working Escritórios Compartilhados e Eventos e o Z Café Takeaway Andradas adotaram a Sala de Imprensa oficial da Feira, que está localizada no prédio do Memorial do Rio Grande do Sul. Além de apadrinhar o local, haverá disponibilização de cafés para os jornalistas credenciados que passarem pela sala. Outra novidade do espaço é o Jardim de Imprensa, desenhado pelo arquiteto Enio Vivian, que foi revitalizado e decorado especialmente para a ocasião. O projeto conta com toda a estruturação do jardim, montagem de espaços com folhagens e plantas, estofados e locais de descanso com luminárias. O espaço será aberto ao público e também conta com paredes literárias instagramáveis.

Vizinhos da Feira do Livro – que acontece na Praça da Alfândega -, o SZ Working e o Z Café Takeaway Andradas estão localizados na Rua dos Andradas, 860, e estão apoiando o evento literário pela primeira vez. Por conta da parceria, o SZ disponibiliza todos os seus ambientes para atividades da Feira. São salas de reuniões, Auditório, Glass Lounge e Rooftop, todos projetados para receber eventos, que serão concedidos gratuitamente para sessão de autógrafos, saraus, oficinas, entrevistas ou palestras dos participantes da Feira.

Além do espaço físico, escritores credenciados ganharão um voucher de R$ 30,00 para jantares no Z Café Takeaway Andradas. Para o público em geral serão disponibilizados 9 combos especiais de lanches e refeições completas (os preços vão de R$ 25,00 a R$ 30,00). Quem comprar ao menos um livro na Feira ganhará desconto de 10% em qualquer compra no Z Andradas. Além dos compradores, usuários das redes sociais que fizerem check-in no local e marcarem o @szworking e @zcafeoficial na publicação, até uma hora após feita a postagem, ganharão um mini capuccino.

Serviço/ Horários de funcionamento na Feira do Livro Z Café Takeaway Andradas e SZ Working Escritórios Compartilhados e Eventos: De segunda à sexta das 7h30 às 21h00/ Aos sábados das 8h30 às 20h30 / Domingos 12h30 às 20h30. Endereço: Rua dos Andradas, 860.