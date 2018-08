A partir de 1º de setembro, por aproximadamente 30 dias, a transversal T6 da Carris vai operar em teste uma inversão de sentido na rua Wolfram Metzler, na direção Sul-Norte, em Porto Alegre. A via, conhecida como “Ferradura”, fica localizada no final da linha, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte. A mudança visa melhorar a qualidade do serviço oferecido à população.

