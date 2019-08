Tá frio, né?! Que tal uma “luva crocs” para esquentar?

Mesmo que para usar escondido, todo mundo tem, ou já teve, um crocs. Em tons cintilantes e todo furadinho, o calçado entrou para o mercado internacional em 2002, quando os velejadores Scott Seamans, George Boedecker e Lyndon Hanson idealizaram um “calçado perfeito” para usar em barcos, confortável, antiderrapante e que não acumulasse água.

Eles batizaram o calçado de “Crocs”, por ter uma aparência semelhante a um crocodilo. Os primeiros exemplares foram encomendados por uma fábrica do Canadá. Desde então, boom! O calçado entrou nas casas de quase todo mundo, em todo o mundo!

E a história do calçado não acaba aí. O Unnecessary Inventions inventou as “luvas Crocs”. Em um tom azul tiffani, a marca divulgou um vídeo com o modelo. A luva segue fielmente o design do crocs original, só que é utilizada nas mãos.

Dá uma olhada!

E aí?! O que acharam?

