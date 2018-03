Tá na Mesa com Sartori

Mantendo uma tradição de mais de quatro décadas, a Federasul retoma o Tá Na Mesa, que chega aos 25 anos de existência, com o governador como primeiro convidado do ano. José Ivo Sartori vai falar sobre as mudanças e as conquistas que foram e estão sendo implementadas no Estado. Será no dia 14 de março, quarta-feira, ao meio-dia, no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre.

