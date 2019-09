Tá na Mesa desta quarta-feira discute Gastronomia Inspiradora

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) promove, nesta quarta-feira (2), mais uma edição do Tá na Mesa. Dentre os destaques do evento estão três conhecidos chefs gaúchos: Neka Menna Barreto, radicada em São Paulo, onde comanda o Neka Gastronomia; Carlos Kristensen, eleito por vários anos como chef do ano de Porto Alegre pela revista Veja e proprietário dos restaurantes Hashi e UM Bar & Cozinha; e Juliana Corrêa, que estudou na escola Le Cordon Bleu, em Paris, e traz em seu currículo experiências na Vonpar Alimentos e à frente dos eventos do Barra Shopping Sul.

Com o tema “Gastronomia Inspiradora”, os convidados falarão sobre como empreenderam suas receitas de sucesso. O evento terá início às 12h, no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre.

