Tá na Mesa traz como tema “Sucessão nos negócios de família”

A Federasul vai apresentar no Tá na Mesa dessa quarta-feira (10), o tema “Sucessão nos negócios de família”. Para abordar o assunto, o evento vai receber o especialista em “Familly Office” e sócio-diretor da INEO, Marcelo Geyer Ehlers. Ele vai falar sobre a história da empresa Pura Refeições Coletivas que foi vendida em 2011 para a francesa Sodexo. Também estará presente no encontro, o gerente Geral e de Investimentos das Puras FO, Felipe Bressani.

A INEO fica localizada na cidade de São Paulo e é um escritório de referência nacional no assunto, no qual, o seu objetivo principal é conservar o patrimônio familiar, organizar o governo patrimonial e também cooperar com o aprimoramento de práticas em Conselhos de Família.

Serviço:

TÁ NA MESA

TEMA: “Family Office”.

QUANDO: quarta-feira, dia 10 de julho de 2019, 12h.

ENDEREÇO: Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre.

