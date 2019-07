Tabata Amaral pode ser expulsa do PDT depois de votar a favor da reforma da Previdência

Ao menos três partidos (PDT, PSD, PSDB) fecharam questão sobre o da tema reforma da Previdência e terão que lidar com insurgências internas. Fechar questão significa determinar que os representantes no Congresso devem seguir o que foi determinado pelo partido. A deputada Tabata Amaral (PDT), porém, votou sim a reforma da previdência, mesmo com alerta de que se agisse assim, seria expulsa.

A jovem de 25 anos ganhou notoriedade pública depois de ter enquadrado o então ministro da Educação, Ricardo Vélez, durante uma sessão da Comissão de Educação da Câmara, em abril.

Tabata postou um vídeo no seu Twitter dizendo que seu voto não foi “vendido”, mas é fruto de convicção. “A bancada da educação continua lutando pela manutenção da aposentadoria especial dos professores”, acrescentou.

Meu voto pela Reforma da Previdência não foi vendido, é por convicção. A bancada da educação continua lutando pela manutenção da aposentadoria especial dos professores. Conheça as razões para a minha decisão: https://t.co/YTT1QnUOcv #VamosJuntos pic.twitter.com/SawOy6E37x — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) July 10, 2019

