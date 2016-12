Tabela de Verão nas linhas de ônibus começa na segunda-feira

A partir desta segunda-feira (26), até o dia 28 de fevereiro, entra em funcionamento a Tabela de Verão no sistema de ônibus da Capital. A redução de viagens nesta época de férias será de apenas 7%, bem menor do que a diminuição de passageiros no sistema de transporte coletivo, que chega a mais de 22%. Não haverá redução de horários em algumas linhas mais carregadas. Os primeiros e últimos horários de todos os ônibus não sofrerão qualquer tipo de alteração.

A EPTC irá monitorar o atendimento de todas as linhas para a realização de ajustes, se necessários. É possível consultar os horários no site da EPTC ou no fone 156, assim como dúvidas, informações ou reclamações.

