Ministro discute valor do frete com caminhoneiros nesta quarta

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas se reuniu, nesta quarta-feira (24) com representantes dos caminhoneiros para tentar evitar uma nova paralisação. No fim de semana, os caminhoneiros demonstraram descontentamento com a metodologia aplicada na resolução da ANTT, elaborada em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, sobre o piso mínimo de frete.

Os caminhoneiros questionam alguns pontos da resolução que consideram como “diferenças conceituais entre o valor do frete e o piso mínimo”. Entre eles, está a própria definição do valor de frete. Em razão disso, o ministério sugeriu à ANTT a alteração em um artigo da norma para melhorar a compreensão das diferenças conceituais entre o valor do frete e o piso mínimo.

No final da manhã, o ministro recebeu 43 empresas e associações de transportadores, por aproximadamente três horas.

