Tabelião Sérgio Manica recebe título de Cidadão de Porto Alegre

A Câmara de Porto Alegre concedeu nesta terça-feira, em sessão solene, o Título de Cidadão de Porto Alegre ao tabelião Sérgio Afonso Manica. A proposta, aprovada por unanimidade pelo plenário, foi apresentada pelo vereador Márcio Bins Ely (PDT).

Sérgio Afonso Manica é tabelião de notas na Comarca de Porto Alegre desde junho de 1995. Iniciou sua carreira profissional em 1971 no município de Estrela (RS).

Graduado em Direito pela Unisinos e pós-graduado em Direito Notarial e em Gestão de Cooperativismo pela Faccat, exerceu a presidência do Sindicato dos Notários do Estado do Rio Grande do Sul, do Colégio Notarial do Brasil/Seção RS e da Associação de Notários e Registradores do RS.

Atualmente, exerce os cargos de diretor e presidente do Conselho de Ética e de Cooperativismo da Anoreg/BR e de diretor de Assuntos Estratégicos da Confederação dos Sindicatos dos Notários e Registradores do Brasil. (Flavio Pereira)

