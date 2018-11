Tablado Andaluz apresenta variada programação neste final de semana

A cantora Tatiéli Bueno apresenta na próxima edição do Jueves Latino, dia 08 de outubro, o Tributo à Mercedes Sosa, aclamando desta forma a música latino-americana com todo o charme da língua espanhola envolto às cores do folclore argentino.

No tributo a “La Negra”, Tatiéli apresenta grandes clássicos do vasto repertório da cantora argentina, como “Duerme Negrito”, “Volver a los 17”, “Gracias a la vida” e “Solo lepido a Dios”. O violonista Lazaro Nascimento acompanha a artista.

Mercedes, também conhecida como a “voz de uma maioria silenciosa” e a “voz da América Latina”, optou desde cedo por um repertório que mesclava lirismo e protesto político, tornando-se um dos principais expoentes do movimento “Nuevo Cancioneiro”, que pretendia redescobrir as raízes da música folclórica e, ao mesmo tempo, denunciar a desigualdade social e as injustiças na América Latina.

QUADRO FLAMENCO COM DANIELE ZILL E CONVIDADOS

Na sexta, dia 09 de novembro, a bailaora Daniele Zill se apresenta no Quadro Flamenco junto com artistas convidados.

>II TAP STUDIO – JAM SESSION

No sábado, dia 10 de novembro, o Tablado Andaluz será palco da Jam Session do II Tap Studio, encontro de sapateado americano promovido em novembro pelo Laboratório da Dança.

Os artistas, seguindo a boa tradição das JAMs (Jazz After Midnight) – brincadeira feita pelos músicos de jazz, num momento de improvisação e confraternização -, se apresentam para deleite do público apreciador de boa música e de sapateado.

A atração do encontro, Fernando Flesch sempre teve influências musicais e artísticas vindas da família. Natural de Florianópolis, começou o estudo do sapateado em 2003 com a professora Bia Mattar. Na busca incessante de novos aprendizados, percorreu Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Croácia, Espanha e República Tcheca, onde participou de diversos eventos que o inspiraram. Alimenta uma paixão pelo Jazz e Blues – o que deu origem à sua banda “Step by Tap” – e pelo Lindy Hop/Swing Dance.

