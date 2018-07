Tablado Andaluz convida para uma imersão no universo flamenco

De 23 a 28 de julho o Tablado Andaluz realiza o Flamenco Experience em Porto Alegre, com uma intensa programação direcionada ao público apreciador da arte flamenca, bailarinos, músicos e estudantes.

O projeto propõe uma imersão completa na experiência do flamenco, com aulas específicas de cada aspecto que compõe o flamenco na dinâmica dos tablaos: baile, canto, cajón, guitarra flamenca e palmas. Nos dias 26, 27 e 28 o evento contará com a participação especial do bailaor cubano Miguel Alonso.

Na quinta, dia 26 de julho, a noite é de Salsa Brava com a Banda Tonda y su Combo e participação especial do bailaor cubano Miguel Alonso. Na sexta e no sábado, dias 27 e 28 de julho, acontece o show FLAMENCO EXPERIENCE com a participação do bailaor cubano Miguel Alonso e os artistas do Tablado Andaluz: Pedro Fernández (baile, voz), Andrea Franco (baile), Luana Jacociunas (baile), Giovani Capeleti (guitarra flamenca), Gustavo Rosa (cajón).

Miguel Alonso é bailarino, professor e coreógrafo com formação em Cuba, sua terra natal, e vive no Brasil desde 1999. Dirige e coreografa para o Grupo do Galpão da Dança em São Paulo.

TABLADO ANDALUZ EXPERIENCE 2018 – PROGRAMAÇÃO

Aulas de Baile, Canto, Guitarra Flamenca e Cajón

As aulas acontecem de 2ªf a 6ªf, às 19h, 20h e 21h.

– Palma, Canto, Técnica com Pedro Fernández

– Baile Flamenco com Andrea Franco

– Baile Flamenco com Luana Jacociunas

– Baile e Técnica com Miguel Alonso

– Montagem e Estrutura de Baile com Miguel Alonso e Pedro Fernández

– Guitarra Flamenca com Giovani Capeletti

– Jogos Rítmicos de Improvisação com Leo Dias

– Cajón com Gustavo Rosa

SHOWS FLAMENCOS

Os shows acontecem no Tablado Andaluz a partir das 21h30 com convidados especias:

– 5ªfeira (26.07): Salsa Brava com a Banda Tonda y su Combo e a participação especial do bailaor cubano Miguel Alonso. Couvert Artísitco: R$ 25,00

– 6ªfeira (27.07) e Sábado (28.07): FLAMENCO EXPERIENCE com a participação do bailaor cubano Miguel Alonso e os artistas do Tablado Andaluz. Couvert Artistico: R$ 30

