Tablado Andaluz promove até sábado o 4º Festival Flamenco

O Tablado Andaluz promove até sábado (22) o 4º Festival de Flamenco, inspirado na “Feria de Abril” (evento tradicional na Espanha que comemora o início da Primavera). A programação reúne dança, música e gastronomia.

No palco do Tablado Andaluz, bailarinos da Cia. e artistas convidados transformam cada noite em uma experiência única, a Andaluzia no coração de Porto Alegre.

Destaque especial para a Banda Flamencura, sob o comando do cantaor e bailaor Pedro Fernández. A apresentação conta com a participação de Giovani Capeletti (guitarra flamenca) e Gustavo Rosa (cajón) e dos bailarinos solistas convidados: Robinson Gambarra, Luana Jacociunas, Graziela Silveira, Ana Cândida Amaral, Karime Domit, Silvia Canarim e Andréa Franco.

Os shows iniciam sempre às 22h. O público também pode conferir o menu degustação, que oferece as especialidades do Tablado Andaluz: Mesa de Tapas, o prato principal Paella Negra e Menjar Blanc e a sobremesa Crema Catalana.

Ingressos à venda no Tablado Andaluz: Av Venâncio Aires, 556 – Cidade Baixa (Próximo ao Colégio Militar)

Mais informações: (51) 3311-0336

Comentários