Taça da Copa do Brasil está exposta no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre

A Taça da Copa Brasil estará em exposição no primeiro piso do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, a partir desta sexta-feira (13) até o próximo domingo (15). A grande final do torneio acontece na próxima quarta-feira (18), numa partida definitiva entre Internacional e Athletico-PR, no estádio Beira-Rio.

“Após meses de muitas emoções e jogos inesquecíveis, chegou o momento da grande decisão. Essa iniciativa foi a maneira que encontramos, como patrocinadores do campeonato, de democratizar ainda mais a experiência da Copa do Brasil. Assim, no final de semana que antecede a grande decisão, os torcedores poderão ver de perto e tirar fotos com esse troféu que testemunha uma parte importante da história do futebol brasileiro”, explica Caio De Marchi, gerente de marketing da Continental Pneus.

Serviço

Data: 13, 14 e 15 de setembro

Horário: das 10h00 às 22h00 (sexta e sábado) e das 12h00 às 20h00 (domingo)

Local: Shopping Iguatemi Porto Alegre – Av. João Wallig, nº 1800 – Passo D’Areia (primeiro piso, próximo à Praça Erico Veríssimo)

Deixe seu comentário: