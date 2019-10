Taça Libertadores: a Conmebol reafirmou a final em Santiago, apesar de protestos

Estado de emergência, toque de recolher, estações de metrô incendiadas, supermercados saqueados, Forças Armadas nas ruas. O cenário de violência em várias cidades do país levou a ANFP (Associação Nacional de Futebol do Chile) a suspender todas as partidas da 25ª rodada do campeonato nacional. Com a final da Copa Libertadores marcada para a capital Santiago, no dia 23 de novembro, a Conmebol se posicionou no início da tarde deste domingo (20) para reafirmar que mantém a escolha da sede, data e horário inicialmente programados, e que acompanha a situação no país para garantir a segurança na decisão.

“A Conmebol está em contato permanente com as autoridades e todas as entidades relacionadas à realização do espetáculo da final única em Santiago, no Chile. A análise continuará sendo feita, e a segurança de clubes, jogadores, torcedores e mídia credenciada será levada em consideração, para que o único protagonista seja o futebol sul-americano, no confronto em que o novo campeão continental será coroado”, diz o comunicado da entidade.

Mais cedo, um dirigente da entidade sul-americana disse ao jornal chileno El Mercúrio que uma reunião nesta segunda-feira avaliará melhor a situação no país.

“É inquietante o que se passa”.

“Por isso, nesta segunda-feira analisaremos a situação – disse Gonzalo Belloso, secretário executivo adjunto da Conmebol.