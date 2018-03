Taffarel rasgou elogios a Neymar e disse que o atacante “melhorou muito o caráter”

Campeão da Copa do Mundo em 1994 pela Seleção Brasileira e preparador de goleiros do Galatasaray-TUR, o ex-goleiro Cláudio Taffarel, que trabalhou com Tite na Seleção durante as Eliminatórias da Copa de 2018, elogiou o comportamento do craque Neymar, que está atualmente afastado dos gramados para se recuperar de uma lesão no pé direito.

Para Taffarel, a mudança de postura do craque é fundamental para o crescimento e o rendimento dele no PSG (Paris Saint-Germain) e na Seleção.

“O Neymar é um cara bastante especial, que dia após dia vem melhorando como pessoa, caráter. Como jogador, é indiscutível. Daqui a pouco, vai ser o melhor do mundo. Mas, vejo esse crescimento pessoal, de caráter e acho que é fundamental. Vejo que as pessoas, no passado, criticavam esse comportamento e ele tem melhorado muito”, destacou Taffarel em entrevista à Perform, nesta quarta-feira (14).

Taffarel refutou qualquer possibilidade de o craque não estar na Copa do Mundo da Rússia devido à fratura no quinto metatarso do pé direito, sofrida em partida do PSG com o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês.

“Não [estou] preocupado, porque esse tipo de lesão, você recupera. Ele vai estar pronto para a Copa do Mundo”, complementou o integrante da comissão técnica de Tite.

Treinos

Operado no dia 3, em Belo Horizonte (MG), Neymar revelou nas redes sociais, nesta quarta-feira (14), que já deu início aos treinos físicos na academia da mansão onde está hospedado na cidade de Mangaratiba (RJ). O tratamento do jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain pode durar até três meses.

Pela primeira vez desde que passou por cirurgia no pé direito, Neymar registrou nova etapa de seu processo de recuperação em sua conta no Instagram. Com a legenda “começando os trabalhos”, o camisa 10 registrou três momentos do seu trabalho de musculação, principalmente de braços e peitoral.

Neymar registrou a chegada à academia e mostrou que estava assistindo ao jogo do PSG contra o Angers, válido pelo Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain venceu a partida com um placar de 2 a 1, sendo os dois gols de Mbappé. A equipe lidera o Campeonato Francês com 77 pontos, 14 a mais que o Mônaco, o segundo colocado.

Neymar recebeu visitantes ilustres em sua casa em Mangaratiba. NasserAl-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, foi conversar com o jogador. Além dele, Tite, técnico da seleção brasileira, e Edu Gaspar, coordenador técnico da CBF, também foram ver o craque em seu retiro.

Por causa da lesão grave que sofreu, Neymar também ficou fora da lista de convocados pelo técnico Tite para os dois últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo de 2018. O astro se tornou desfalque de peso para os duelos contra a Rússia, no dia 23 de março, em Moscou, e contra a Alemanha, no dia 27, em Berlim.

