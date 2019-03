Tailândia terá eleições legislativas pela primeira vez desde o golpe de Estado de 2014

Neste domingo (24), o povo tailandês votará pela primeira vez em eleições legislativas desde o golpe de Estado de 2014. No país, a partir dos 18 anos, o voto é obrigatório. A população está dividida entre os grupos favoráveis à família Shinawatra, chamados de “vermelhos”, e à elite conservadora alinhada com o exército, chamados de “amarelos”, que se qualificam como a única forma de garantir a proteção da monarquia. A divisão deixa clara a divergência de opiniões no país. O Future Forward faz parte do grupo de partidos novos, preferidos pelos jovens, que disputa a candidatura, representado pelo bilionário Thanathorn Juangroongruangkit. Espera-se que mais de 50 milhões de pessoas compareçam às urnas neste final de semana. Os resultados serão divulgados ainda hoje.

