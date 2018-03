Taiwan enviou caças de combate para acompanhar aeronaves da Força Aérea da China que sobrevoavam o Canal de Bashi, no sul da ilha, nesta segunda-feira (26), informou o Ministério da Defesa taiwanês, o incidente mais recente do tipo a elevar as tensões entre Taipé e Pequim. Taiwan é um dos temas mais sensíveis para a China e uma zona de conflito militar em potencial.

Deixe seu comentário: