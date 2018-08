O Tajiquistão negou nesta segunda (27) que sua Força Aérea tenha bombardeado ontem o território da província Takhar, no Afeganistão, e desmentiu que dois guardas fronteiriços teriam morrido em um tiroteio com guerrilheiros talibãs, como informou a polícia afegã. “Não temos direito a bombardear o território de outro estado”, disse um porta-voz do Comitê Estatal de Segurança Nacional do Tajiquistão.

