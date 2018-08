Forças de segurança do Afeganistão, apoiadas por ataques aéreos dos Estados Unidos, lutaram nessa segunda-feira para afastar combatentes da milícia talibã na cidade de Ghazni, no caminho entre Cabul ao Sul do país. A área tem sido palco de confrontos intensos e que já mataram centenas de pessoas desde a semana passada.

Deixe seu comentário: