Dezenas de policiais e soldados afegãos morreram em uma onda de ataques talibãs em postos de segurança no Afeganistão, anunciaram as autoridades nessa terça-feira (14). Os ataques na província de Kandahar e na província de Farah aconteceram na segunda-feira (13) à noite, poucas horas depois um atentado com um carro-bomba contra um comboio militar americano.

Deixe seu comentário: