Os talibãs afegãos pediram nesta terça-feira (27) aos Estados Unidos um “diálogo direto” com seus representantes no Qatar, na véspera de uma conferência regional de paz em Cabul. Esta é a primeira vez em mais de dois anos que os insurgentes se mostram dispostos a participar em negociações para acabar com um conflito iniciado em 2001.

