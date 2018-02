TAM condenada a indenizar família por overbooking

A TAM Linhas Aéreas foi condenada, em primeira instância, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a indenizar em 91 mil reais uma família pela prática de overbooking. Os oito parentes, que compraram passagens para uma festa de familiares na Bahia, não apenas foram barrados na entrada do voo como já haviam pago pelo aluguel de uma casa no valor de 18 mil, tendo um prejuízo com a hospedagem.

