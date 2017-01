TAM e Gol aparecem entre as piores no ranking de segurança aérea

Pelo terceiro ano seguido, o Jacdec (Jet Airliner Crash Data Evaluation Center) – organização sediada em Hamburgo e focada em desastres aéreos – apontou a companhia aérea Cathay Pacific, de Hong Kong, com a mais segura do mundo em 2016 . Ao todo, foram analisadas as 60 maiores empresas do mundo.

A Cathay não voa para o Brasil e possui uma frota de 147 aviões de passageiros e cargueiros. A média de idade de suas aeronaves é de oito anos. A companhia cobre 177 destinos em 44 países, incluindo serviços próprios com aeronaves de passageiros ou em parceria com outras companhias e serviços de carga.

Já as menos seguras do ranking são a Garuda Indonesia (Indonésia), Avianca Colombia (Colômbia) e China Airlines (Taiwan).

Brasil

A Gol e a TAM, as duas únicas brasileiras presentes na lista, aparecem nas 52ª e 54ª posições, respectivamente.

Da lista das 12 empresas mais seguras, somente Qatar Airways (4ª colocação), KLM (5ª), Emirates (7ª), Etihad Airways (8ª) e Lufthansa (12ª) voam atualmente para o Brasil. No entanto, a Etihad Airways anunciou no ano passado que deixará de voar para São Paulo a partir do final de março deste ano.

Segundo o Jacdec, o ano de 2016 foi um dos mais seguros na aviação civil. O número de mortos em acidentes vem caindo de forma contínua e, no ano passado, houve 321 fatalidades no mundo. Em comparação, em 2015 foram 521 mortes, incluindo a queda do avião da empresa alemã Germanwings nos Alpes franceses, que deixou 150 vítimas.

A organização leva em conta acidentes com aeronaves com mais de 5,7 toneladas e ao menos 19 assentos. Fatalidades com aviões militares são excluídas do levantamento. Por isso, a queda de um avião militar russo com 92 pessoas a bordo, no final de dezembro, não entrou na estatística, por exemplo.

Segundo a Associação do Transporte Aéreo Alemão (BDL), as empresas aéreas transportaram em 2016 cerca de 3,7 bilhões de passageiros em todo o mundo – quase 12 vezes mais do que em 1970.

Segundo dados do Jacdec, o pior acidente de 2016 foi a queda do avião da companhia aérea boliviana LaMia a poucos quilômetros do aeroporto de Medellín, na Colômbia, matando 71 mortos no desastre com o time da Chapecoense.