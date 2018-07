Tânia Zambon participa dos dez anos da premiação Quality Awards, em Miami

O Grupo Tânia Zambon vai receber em Miami, na Flórida (EUA), a edição especial comemorativa dos 10 anos do Prêmio “Quality Awards”, o mais desejado reconhecimento internacional concedido às mais bem sucedidas empresas e instituições mundiais por sua excelência em gestão de qualidade, responsabilidade social e ambiental. O evento está marcado para os dias 20 e 21 de julho, no hotel Miami Marriott Biscayne Bay, numa promoção da Intercontinental Union for Quality (INUQ), que certifica empresas pela qualidade e credibilidade perante o público e que, desde 2008, realiza consecutivamente a solenidade para entrega da premiação.

No ano passado, o Grupo Tânia Zambon foi premiado no “Quality Awards” 2017 em Paris, na França. Em 2016, o mesmo prêmio foi recebido no México. Conforme Tânia Zambon, este reconhecimento corrobora com o planejamento estratégico da equipe que, em 2011, foi elaborado para se tornar referência mundial em excelência humana. “A premiação ‘Quality Awards’ consagra todo o nosso esforço e reconhece os resultados de alavancagem pessoal e profissional dos nossos alunos, onde relatamos centenas de cases e depoimentos ao longo do nosso trabalho. Evidencia o merecimento do RankBrasil Recordes desde 2015, de Coach de Equipes nº1 do Brasil, e reitera a importância de um bom trabalho em equipe. Alcançamos nesses sete anos, o que muitos levam de 20 a 30 anos”, diz Tânia Zambon, estrategista de negócios e autoridade em comportamento humano no país.

A premiação “Quality Awards”, de caráter internacional, juntamente com a nacional “A Qualidade Brasileira”, tem como objetivo reunir, mundialmente, o maior número de líderes com o intuito de reconhecer suas atuações, lideranças e comprometimentos. A INUQ é uma organização internacional, sediada nos Estados Unidos, que certifica empresas no mundo todo visando a primar pelo incentivo à qualidade em todos os seus aspectos, promovendo o reconhecimento público de qualidade e credibilidade para que continuem praticando esses compromissos e intensificando suas buscas ou manutenções pela qualificação total.

Deixe seu comentário: