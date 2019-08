Tanque de etanol explode e causa incêndio em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções tomou a usina Ipê, que fica em Nova Independência, no interior de São Paulo. O caso ocorreu neste sábado (10), após a explosão de um tanque de armazenamento de etanol. Não há informações de vítimas, até o momento.

A causa, conforme o Corpo de Bombeiros, teria sido uma falha na tampa do reservatório, que possuía capacidade para armazenar cerca de 64 milhões de litros do biocombustível.

Bombeiros de Andradina (SP) e Araçatuba (SP) trabalham no local, tentando controlar as chamas. Outra preocupação é o resfriamento de outros tanques para que não ocorram novas explosões.

Em nota, a usina Ipê informou que está tomando todas as medidas de combate ao fogo e e que irá apurar as causas do incêndio.

Incêndio de tanque de armazenamento de 64 milhões de litros álcool na usina Ipê de Nova Independência. Bombeiros do 20º GB no local com apoio de todas as usinas da região. Mais de 20 caminhões apoiando e mais de 18 viaturas de bombeiro no local. pic.twitter.com/faKXd7H0VD — 20º Grupamento de Bombeiros (@vigesimogbpmesp) August 10, 2019

