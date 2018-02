Tapa-sexo de madrinha da X-9 Paulistana cai durante desfile: “Não pode parar”

A madrinha da X-9 Paulistana, Tarine Lopes, perdeu o tapa-sexo durante o desfile da escola no Sambódromo do Anhembi neste sábado (10). “Infelizmente meu tapa-sexo soltou no meio da avenida, mas a gente não pode parar”, disse Tarine assim que chegou à dispersão. “Tive de ficar segurando e sambando.”

Tarine precisou se virar para esconder as partes durante do desfile. Ela foi para a avenida só com uma pintura corporal. No ano passado, Tarine mostrou garra ao assumir na última hora o posto de rainha de bateria da X-9 no lugar de Gracyanne Barbosa, que viajou ao exterior e não participou do desfile no Grupo de Acesso. Com Tarine à frente da bateria, a X-9 venceu o Acesso e voltou ao Grupo Especial.

